Bursa’da çiftçinin domates eylemi

Daha önce İzmir ve Manisa’da başlayan çiftçilerin domates eylemi bu kez Bursa’da sürüyor. Yüzlerce tarım üreticisi, onlarca traktörle, Bursa’dan Balıkesir’e giden D-100 Karayolu’nu kapattı.

Bursa’da çiftçinin domates eylemi

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bölgesinde domates üretimi yapan çiftçiler, sabah saatlerinde bir araya gelerek Karacabey Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde konvoy oluşturdu.

Özellikle domates fiyatlarının tarlada 2 liranın altına düşmesi nedeniyle başlayan eylem, yolun trafiğe kapatılmasıyla devam etti.

Bursa’da çiftçinin domates eylemi - 1

Bölgeden geçen araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Domates dışındaki ürünlerden de zarar ettiklerini belirten çiftçilerin eylemi Valisi Mahmut Demirtaş’ın gelip, üreticilerle görüşmesiyle sona erdi.

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