Bursa’da çiftçinin domates eylemi

Bursa bölgesinde domates üretimi yapan çiftçiler, sabah saatlerinde bir araya gelerek Karacabey Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde konvoy oluşturdu.
Özellikle domates fiyatlarının tarlada 2 liranın altına düşmesi nedeniyle başlayan eylem, yolun trafiğe kapatılmasıyla devam etti.
Bölgeden geçen araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Domates dışındaki ürünlerden de zarar ettiklerini belirten çiftçilerin eylemi Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın gelip, üreticilerle görüşmesiyle sona erdi.
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