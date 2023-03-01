Bursa'da çifte cinayet: İki arkadaşını öldürdü

Durdurulan otomobili kullanan şüpheli Ahmet Burak D. (41) ekiplerce gözaltına alındı.



Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat Kutlu’yu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.



Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.



Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.