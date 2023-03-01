Bursa'da çifte cinayet: İki arkadaşını öldürdü

Bursa’da iki kişi silahla öldürüldü. Çifte cinayetin şüphelisi araba bagajına koyduğu battaniyeye sarılı bir cesetle İstanbul’da yakalandı.

Bursa'da çifte cinayet: İki arkadaşını öldürdü

’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, iki arkadaşını silahla öldürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan Serdar E’nin (47) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın ’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.

Bursa'da çifte cinayet: İki arkadaşını öldürdü - 1

Durdurulan otomobili kullanan şüpheli Ahmet Burak D. (41) ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat Kutlu’yu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.

Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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