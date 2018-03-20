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Bursa'da Çiftlik Bank soruşturması: 34 araca el konuldu

Anadolu Ajansı

Türkiye

Savcılık, Çiftlik Bank'ın Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki iş yerinin önündeki 34 araca el koyma kararı aldı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank mağdurlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olan 500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular neticesinde Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, merkez Nilüfer ilçesindeki Bursa Gıda Toptancıları Sitesi'nde Çiftlik Bank'a ait ürünlerin dağıtımının yapıldığı bir iş yerinin önünde atıl durumda bekleyen araçlarla ilgili inceleme başlatıldı.

22'si Çiftlik Bank logosu giydirilmiş 34 aracın bulunduğu iş yerinin önünde polis güvenlik önlemi aldı.

Araçlara Başsavcılık tarafından el konulacağı öğrenildi.

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