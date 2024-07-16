Bursa’da çiftlikte silahlı çatışma: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı çatışma amatör kameraya yansıdı, çatışma neticesinde 3 kişi yaralandı.

Bursa’da çiftlikte silahlı çatışma: 3 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan küçükbaş hayvan çiftliği önünde meydana geldi.

İddiaya göre çiftlik sahibi Sercan A. (31) ile Remzi U. (24) arasında geçtiğimiz yıl küfürleşme nedeniyle husumet oluştu. Şahıslar birbirinden davacı oldu. Bugün ise şahıslar arasında yine tartışma yaşandı. Remzi U., yanına arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö.'yü (35) de alıp 16 RU 316 plakalı araçla çiftliğin önüne gitti. Sercan A. ile Remzi U. Arasında yine tartışma çıkınca tüfekler konuştu. Remzi U. aracındaki pompalı tüfekle çiftlik bahçesindeki Sercan A.'ya doğru ateş etmeye başladı. Sercan A. da tüfeği ile cevap verdi. 2 dakika süren ve mermilerin havada uçuştuğu çatışmada Remzi U. ve arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö. (35) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandılar. Yaralanan şahıslar araca binip olay yerinden uzaklaştılar.

Yaralıların olduğu araç yoldaki çamura saplandı. Aracı çıkaramayan yaralılar, ticari taksi çağırdılar. Yaralılar bindikleri ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek, tedavi altına alındılar.


3 kişiyi yaralayan Sercan A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çatışma anı ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

YKS sonuçları açıklandı: Adaylar tercihte nelere dikkat etmeli?

TÜRKİYE HABERLERİ

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün toplanıyor

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...