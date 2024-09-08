Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bursa-Kütahya-Balıkesir sınırları arasındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine 3 ilden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 68 arazöz ve 170 personel karadan müdahale ederken, havadan ise 5 helikopter ve 3 uçak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.



Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Kütahya ve Balıkesir'den destek ekip gelerek yardım etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.