Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa-Kütahya-Balıkesir sınırları arasında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

, saat 17.30 sıralarında -Kütahya-Balıkesir sınırları arasındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine 3 ilden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 68 arazöz ve 170 personel karadan müdahale ederken, havadan ise 5 helikopter ve 3 uçak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Kütahya ve Balıkesir'den destek ekip gelerek yardım etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

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