Bursa'da çıkan yangın evi küle çevirdi

Bursa'da ev sahibi Ş.E.'nin hastanede tedavi gördüğü ve evde kimsenin olmadığı bir anda buzdolabı prizinden çıktığı tahmin edilen yangın bir anda evi sardı.

İki katlı evin üst katında başlayan ve bir anda çatıyı saran yangına ilk önce mahalle sakinleri müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

JANDARMA, ALTIN VE PARALARI ÇIKARDI

Öte yandan yaşlı kadının kızının evde altın ve paraların bulunduğunu söylemesi ile eve giren bir jandarma personeli, çekyat içinde olduğu belirlenen altın ve bir miktar parayı çanta ile birlikte alarak çıkardı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.