Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir evde kundaklama sebebiyle yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'ndeki Ö.D'ye ait tek katlı eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yanıcı madde atıldı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürürken, evde maddi hasar oluştu.
Yangının çıktığı evin sahibi Ö.D'nin, dün Esenevler Mahallesi'nde Sinan Özkan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın zanlısı olduğu öğrenildi.