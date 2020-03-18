Bursa'da corona virüs paylaşımına gözaltı

Bursa'da bir kişi yalan corona virüs paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.



Orhangazi ilçesinde bir video "corona virüslü hastayı almaya gelen ambulans" iddiasıyla kısa sürede WhatsApp gruplarında yayıldı.

Paniğe sebep olan video çok sayıda vatandaşa ulaşırken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde obez hastaların sevki için kullanılan özel donanımlı ambulansın bir obez hastanın sevki için Orhangazi’ye çağrıldığı belirlendi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı, özel donanımlı ambulansın corona virüslü bir hastayı almaya geldiğini ileri bunu sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan H.Ş.'nin (29) polise verdiği ifadede, videoyu şaka olsun diye çekip kendi arkadaş grubu arasında paylaştığını ve videonun bu şekilde yayıldığını ifade ettiği öğrenildi.



Yetkililer ise böyle zamanlarda devletin ve devlet yetkililerin yapacağı açıklamaların vatandaşlar tarafından dikkate alınmasını isteyerek, "Bu tür dezenformasyon olaylarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Resmi açıklamalar haricindeki hiçbir açıklamaya itibar edilmesin" diye ikazda bulundu.