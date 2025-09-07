Bursa'da denetimler sıklaştı: Kilolarca balığa el konuldu

Bursa'da avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Gece saatlerinde saat 00.00 - 08.00 saatlerinde balık halinde yapılan denetimde, bin 200 kilogram istavrit, 7 kasa bakalyaro ve bir adet kılıç balığına el konuldu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Boy limitine uymadığı gerekçesiyle firmalara da idari para cezası uygulandı.

Ekipler, kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, balıkçıların nakil belgesi bulundurma ve asgari balık boyu konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.