Bursa'da denize giren çocuk boğuldu

Haberler - Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 17:42
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kayıkhane bölgesindeki sahilde, arkadaşının denizde kaybolduğunu gören çocuğun haber vermesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sırasında bir vatandaş, kaybolan Cenk Ayhan'ı (14) görerek denizden çıkardı.
Ayhan'ın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.