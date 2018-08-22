Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan yangında bir derneğe ait iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Gümüştepe Mahallesi'ndeki Atatürk Kent Ormanı'nın yakınında bulunan dernek binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.



ORMANLIK ALAN İÇİN ÖNLEM

5 itfaiye aracı gönderilmesine rağmen binanın büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle uzun süre kontrol altına alınamayan yangının ormanlık alana sıçramaması için bölgeye helikopter sevk edildi.

YAVRU KEDİLER DİDİK DİDİK ARANDI



Dernek yetkililerinin, binada iki kedi yavrusu olduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, uzun süre kedileri bulmak için çaba gösterdi ancak yavrulara ulaşamadı.



Bu esnada kedi yavrularının annesi, yanan binanın ve itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmadı. Kedi yavrularının yangında telef olduğu tahmin ediliyor.



2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.



Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangında, dernek binasındaki birçok dini kitap ve Kur'an-ı Kerim zarar gördü.