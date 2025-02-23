Bursa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi’nde meydana geldi. Seyfullah S.’nin kontrolünü yitirdiği 16 BJM 639 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada sürücü Seyfullah S. ile arkasındaki arkadaşı Emir K. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Seyfullah S., yerde yatan arkadaşının başında, onu sakinleştirmeye çalıştı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.