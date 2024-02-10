Bursa’da direksiyon sınavı sırasında kaza: 4 yaralı

Kazada, sürücü kursuna ait otomobilde bulunan Sibel A. ile Fatma A., Ramazan A. ve Mustafa A. yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.