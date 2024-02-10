Bursa’da direksiyon sınavı sırasında kaza: 4 yaralı

Bursa’da direksiyon sınavı sırasında trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa’da direksiyon sınavı sırasında kaza: 4 yaralı

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’nın İnegöl ilçesinde direksiyon sınavı sırasında yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Fatih A. yönetimindeki 16 FH 2053 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda önünde seyreden sürücü adayı Sibel A. yönetimindeki 16 PD 403 plakalı sınav aracına çarptı.

Bursa’da direksiyon sınavı sırasında kaza: 4 yaralı - 1

Kazada, sürücü kursuna ait otomobilde bulunan Sibel A. ile Fatma A., Ramazan A. ve Mustafa A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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