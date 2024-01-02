Bursa'da doğalgaz borusu patladı

Bursa'da doğalgaz borusunun patlamasıyla birlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da doğalgaz borusu patladı

Yangın, 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi 6. Zümrüt Sokak'ta bulunan bir borusunun patlaması sonucu meydana geldi.

sonucunda alevler kısa sürede büyürken sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası söndürdü.

Yangında can kaybı meydana gelmezken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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