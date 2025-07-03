Bursa'da doğalgaz patlaması: Üç işçi yaralandı

Nisa Sokak'ta elektrik şebekesini yer altına almak için iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında doğalgaz hattı borusunda patlama oldu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ AKIŞI KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlem alırken, mahalledeki elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.



Yaralı işçilerden ikisi ambulansta tedavi edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bir işçi, ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne götürüldü.



Doğalgaz borusu onarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.