Bursa'da doğalgaz patlaması: Üç işçi yaralandı
Bursa'da elektrik şebekesinde yapılan kazı çalışması sırasında doğalgaz hattı borusunda patlama meydana geldi. Patlamada üç işçi yaralandı.
Bursa'da doğalgaz hattı borusunda patlama meydana geldi.
Olay, saat 09.30 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi.
Nisa Sokak'ta elektrik şebekesini yer altına almak için iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında doğalgaz hattı borusunda patlama oldu.
Patlamayla birlikte gaz alev aldı, üç işçi yaralandı.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ AKIŞI KESİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlem alırken, mahalledeki elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.
Yaralı işçilerden ikisi ambulansta tedavi edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bir işçi, ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne götürüldü.
Doğalgaz borusu onarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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