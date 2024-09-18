Bursa'da doktorun şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Bursa'da belediye tabibi olarak görev yapan doktor Murat Tuzcu evinde ölü bulundu. 52 yaşındaki doktorun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da doktorun şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan ve belediye tabibi olarak görev yapan doktor Murat Tuzcu'nun komşuları, evinden gelen kötü kokular nedeniyle yetkililere haber verdi. Ekipler harekete geçti.

52 yaşındaki doktorun yalnız yaşadığı eve merdiven yardımıyla pencereden giren ekipler, Tuzcu'yu hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

Tuzcu'nun cansız bedeninin yanında bir neşter olduğu dikkat çekti.

Doktorun bir süredir psikolojik sorunlarının da olduğu öne sürüldü.

Murat Tuzcu'nun şüpheli ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

TÜRKİYE HABERLERİ

4 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı

4 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor

Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor

Işık ihlali yapıp motosikletliye çarptı

Işık ihlali yapıp motosikletliye çarptı

TIR lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi

TIR lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi

PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...