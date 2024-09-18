Bursa'da doktorun şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan ve belediye tabibi olarak görev yapan doktor Murat Tuzcu'nun komşuları, evinden gelen kötü kokular nedeniyle yetkililere haber verdi. Ekipler harekete geçti.



52 yaşındaki doktorun yalnız yaşadığı eve merdiven yardımıyla pencereden giren ekipler, Tuzcu'yu hareketsiz halde buldu.



Yapılan kontrollerde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.



Tuzcu'nun cansız bedeninin yanında bir neşter olduğu dikkat çekti.



Doktorun bir süredir psikolojik sorunlarının da olduğu öne sürüldü.



Murat Tuzcu'nun şüpheli ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

