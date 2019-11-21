Bursa'da dua edip cami soydular

Bursa'da iki hırsız, girdikleri caminin yardım kutusundaki paraları çaldı. Zanlıların soygundan önce camide dua ediyormuş taklidi yaptığı kameralara yansıdı.



Şehir merkezindeki camiye kimsenin olmadığı sırada giren 2 hırsız önce cep telefonlarını şarja taktılar.

Daha sonra caminin giriş bölümüne gidip dua ediyormuş gibi ellerini açtılar.

İçeride kimsenin olmadığına emin olduktan sonra da hırsızlığa başladılar. Yardım kutusunun içindeki 800 lirayı çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Polis, güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen iki zanlıyı kısa sürede yakaladı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklandı.