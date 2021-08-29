Bursa'da düğünde maganda kurşunu: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa İznik'te bir sokak düğününde havaya ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan biri ameliyata alınırken, ateş açan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı 29.08.2021 - 23:13

Bursa'da düğünde maganda kurşunu: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Müşküle Mahallesi'nde sokakta düzenlenen bir düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açılması sonucu eski mahalle muhtarı Şemsettin Talan ve Mehmet Yüksel yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yüksel, sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Havaya ateş açan kişi veya kişilerin yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma yürütülüyor.

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