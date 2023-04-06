Bursa'da duruşma sonrası bıçaklı kavga

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde duruşma sonrası adliye önünde bıçaklı kavga çıktı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 20 Ocak 2022 tarihinde çıkan kavgada Suat A. (29) ile kardeşi Fırat A. (25) tabanca ile vurularak işyeri çalışanı Vedat Ö. (28) ve işletme sahibinin kardeşi Cengiz H. (46) de keser ve sopayla yaralandı. Olayın ardından aralarında yaralananların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

