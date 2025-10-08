Bursa'da düzensiz göç denetimi: 3 bin 900 kişi sorgulandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ile düzensiz göçün önlenmesi amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi.

7 Ekim günü saat 00.00 ile 18.00 arasında yapılan uygulamada toplam 3 bin 929 şahıs sorgulandı. 34 kişi hakkında çeşitli işlemler yapılırken, 75 araç da kontrol edildi.

Denetimler sonucunda toplam 288 bin 360 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.