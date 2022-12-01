Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle boş araziye düştü. Uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi.



Olay, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santralinin yakınlarında meydana geldi.



Saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan havalanan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.32 sıralarında tesisin yanındaki boş araziye düştü.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Vali Canbolat konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir kişinin uçaktan fırlayarak, diğerinin enkazda hayatını kaybettiğini söyledi.



Bölgede yoğun bir sis olduğu belirtilirken kazaya neyin yol açtığı araştırılıyor.



Uçağın bin 200 metre irtifada seyrettiği, 72 kilometre yol katettiği ve 19 dakika havada kaldıktan sonra 15.32'te düştüğü öğrenildi.

KİMLİKLER BELİRLENDİ



Bu arada uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam olduğu öğrenildi.

KAZADAN 22 SAAT ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ



Köksal’ın kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içerisinden canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.



Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında da Osmangazi ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düşmüş, iki pilot hayatını kaybetmişti.