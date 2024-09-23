Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait iki kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada iki pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi.
KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ
Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Fenix Havacılık'a ait olduğu belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Haber
- Bursa
- Son Dakika Haberleri