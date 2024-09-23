Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Eğitim uçağı nedir? Eğitim uçağı ne için kullanılır?

Eğitim uçağı nedir? Eğitim uçağı ne için kullanılır?

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Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait iki kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti - 1

Açıklamada, kazada iki pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti - 2

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti - 3 Ünal Aster

KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ

Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Fenix Havacılık'a ait olduğu belirtildi. 

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