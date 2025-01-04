Bursa'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.



Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.