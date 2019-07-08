Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) Ovaakça Mahallesi'ndeki ana trafosu arızalandı, il genelinde elektrikler kesildi.
Metro seferleri yapılamazken ulaşım için ek otobüs seferleri başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, arızanın Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana geldiğini, seyir halinde olan vagonlardaki yolcuların sorunsuz bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.
Arıza kısa süre içinde giderildi, bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı. Valilik, birkaç saat sonra kent genelindeki sorunun da ortadan kalkacağını bildirdi.