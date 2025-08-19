Bursa'da evde şaman ayini: Keçi ve horoz kesti, gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede yaşayan R.K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ederek, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, R.K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

R.K., aynı zamanda biyoenerji uzmanı olduğunu da iddia etti.

GÖZALTINA ALINDI

R.K., şikayet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alınırken, evinde de inceleme başlatıldı.