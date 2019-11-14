Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın Karacabey ilçesinde süt fabrikası sahasında bulunan biyogaz tesisinin, atıkların çürütüldüğü bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.



Olay sırasında elinden hafif yaralanan işçi ise Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.