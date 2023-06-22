Bursa'da fabrika yangını

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Merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi Dökümcüler Sitesi’ndeki bir işletmede bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.



İçerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu 300 metrekarelik işletmede, zaman zaman patlamalar oldu.

