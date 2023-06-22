Bursa'da fabrika yangını

Bursa’da içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede yangın çıktı. Yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, işletmeden yükselen siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bursa'da fabrika yangını
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Merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi Dökümcüler Sitesi’ndeki bir işletmede bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

İçerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu 300 metrekarelik işletmede, zaman zaman patlamalar oldu.

Bursa'da fabrika yangını - 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zarar meydana gelen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın anında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Bursa'da fabrika yangını - 2 Yanan fabrika ise drone ile havadan görüntülendi.

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