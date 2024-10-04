Bursa'da fabrika yangını
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Onlarca itfaiye aracıyla yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye sevk edildi.
Yaklaşık 600 çalışanın bulunduğu fabrikadaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı.
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