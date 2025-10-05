Bursa'da fabrika yangını
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'da bir fabrikada sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.
Olay, Gürsu ilçesinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi.
Alevleri fark eden çalışanlar, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Etiketler :
- Bursa Gürsu
- Fabrika
- Yangın