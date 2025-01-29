Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.



Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti.



Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.