Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa'da Osman Yanık'ın (65) kullandığı 16 RB 176 plakalı hafif ticari araç, Orhaneli-Harmancık kara yolun Osman U. (55) idaresindeki 16 BLM 519 plakalı TIR'la çarpıştı.

Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savruldu.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, emekli imam olduğu öğrenilen sürücü Yanık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yanık'ın cansız bedeni, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



TIR sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.