Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da İrfan G. (54), idaresindeki 16 AER 605 plakalı çimento yüklü tanker, İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında Okan K., yönetimindeki 16 BRL 26 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Okan K., olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin S. ise ağır yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültekin S.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.