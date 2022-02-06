Bursa'da feci kaza: 2 kişi sıkıştıkları kamyonda yanarak hayatını kaybetti

Bursa'da sabah saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Doğanköy mevkiinde giden bir kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere, daha sonra trafik tabelalarının direğine çarptı.

Kazada kamyon alev alırken, çarpmanın etkisiyle sürücü Ömer Faruk Erkoyuncu ve arkadaşı Murat Kalbayır yola fırladı.

Kamyonun yatak kısmında bulunan Selahattın Kanay ve Erkin Şeydanur ise alev alan kamyonun içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye alev alan kamyona müdahale etti.



2 KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ



Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan Murat Kalbayır ve Ömer Faruk Erkoyuncu'ya sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.



Alev alan kamyonun içinde sıkışan Erkin Şeydanur ve Selahattin Kanay ise yanarak hayatlarını kaybettiler.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.