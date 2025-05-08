Bursa'da feci kaza: 3 kişi öldü, 1 yaralı

Dutluca Mahallesi yakınlarında İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş (33) idaresindeki otomobil ile karşı istikamette seyreden Y.S. (47) idaresindeki cip ile çarpıştı. Savrulan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Ağır hasar alan lüks otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri olduğu belirlenen Gürsel Hoş (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN 1 SAATTE ÇIKARILDILAR SUV araç sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarıldı. ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇALILARIN ARASINDA SAKLANIRKEN BULUNDU



Olay yerine gelen ekipler cip sürücüsünü araçta bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama yapıldı. 47 yaşındaki Y.S. yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının sonunda kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu.