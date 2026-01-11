Bursa'da feci kaza. Ağaca çarpan araçta 2 ağır yaralı
Osmangazi'de sabaha karşı ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Sezer Kurtoğlu idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca, ardından yönlendirme tabelasına çarptı.
Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Kurtoğlu ile Mert Can Çevikel ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkardığı yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtoğlu ve Çevikel'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.