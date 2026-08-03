Bursa'da feci kaza. Anne ile kızı öldü, 6 yaralı

Bursa 'nın İznik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesinde, Muhammet Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Murat B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada Muhammet Ö. ve Yunus K. ile eşi ve 2 çocuğu, diğer araçtaki Alaatin U., Yusuf U. ile sürücü Adem Murat B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Yenişehir'deki hastanelere kaldırıldı. Yunus K.'nin henüz isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuklarından birinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralılardan Muhammet Ö. ve Yunus K'nin jandarma personeli olduğu, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.