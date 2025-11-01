Bursa'da feci kaza: Anne ve kızı yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Enes A. (23) yönetimindeki çekici, Bozüyük-İnegöl Karayolu'nda Taner C. (60) idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ebru C. (51) ve kızı Zeynep C. (23) ile Nesrin C. (56) yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.