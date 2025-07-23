Bursa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da otomobilin tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyonla çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolunda Karacabey Pancar Toplama Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyona çarptı.

Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobildeki Şükrü Kahyaoğlu (52), eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve oğlu Süleyman Kahyaoğlu (19) hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Bursa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - 1 Kazada, Şükrü Kahyaoğlu, eşi Fatma Kahyaoğlu ve oğlu Süleyman Kahyaoğlu hayatını kaybetti. 

Kazada yaşamını yitiren Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

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