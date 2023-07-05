Bursa'da feci kaza | Devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Mustafa Kaan Orhan ve  Şerife Bozdağ yaşamını yitirdi. Motosiklet, kazada hayatını kaybeden Şerife Bozdağ'ın cenazesinin 125 metre ilerisinde bulundu.

Bursa'da feci kaza | Devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Alınan bilgiye göre İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyreden Mustafa Kaan Orhan (27) idaresindeki , Şehir Hastanesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Şerife Bozdağ'ın (50) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen Orhan da buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da feci kaza | Devrilen motosikletteki iki kişi öldü - 1

Kazada sürüklenen Orhan'ın motosikleti, Bozdağ'ın cenazesinin 125 metre ilerisinde bulundu.

Mustafa Kaan Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, saat 00.00'dan sonra doğum gününü Görükle Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla kutlayabilmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

Orhan ve Bozdağ'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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