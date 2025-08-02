Bursa'da feci kaza: İki kardeş can verdi
Bursa'da otomobil ile pikabın aracın çarpıştığı kazada 35 yaşındaki Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar öldü, bir kişi yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada iki kardeş hayatını kaybetti.
Kaza gece yarısı Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi.
35 yaşındaki Tuğba Akpınar yönetimindeki otomobil ile 22 yaşındaki İsmail S. idaresindeki pikap çarpıştı.
Kazanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ve kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı.
Bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Akpınar kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada hafif yaralanan sürücü İsmail S, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsmail S., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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