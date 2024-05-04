Bursa'da feci kaza | Kamyon 2 aracı biçti: Anne ve oğlu öldü

Bursa’da şerit ihlali yapan kamyon karşı yönden gelen 2 aracı biçti. Kaza sonucu aynı araçta bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza | Kamyon 2 aracı biçti: Anne ve oğlu öldü

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Fikret D.'nin kamyonuyla yaptığı şerit ihlali iki cana mal oldu.

Kamyon, karşı şeritten gelen Rıdvan Y. (50) idaresindeki otomobile, ardından Ali Uğur idaresindeki otomobile çarpıp yaklaşık 10 metre boyunca savurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İki ayrı araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bursa'da feci kaza | Kamyon 2 aracı biçti: Anne ve oğlu öldü - 1

İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen anne Fadik Uğur (70) ve oğlu Ali Uğur kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer aracın sürücüsü olan Rıdvan Y.’nin tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

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