Bursa'da feci kaza: Kamyonet dereye düşüp ters döndü

Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda giden M.E. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta Gökdere'ye düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kamyonet de çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.