Bursa'da feci kaza: Önce TIR'a, sonra elektrik panosuna çarptı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobil sürücüsü, park halindeki TIR ile elektrik panosuna çarpması sonucu ağır yaralandı.
Bursa'da Gemlik Serbest Bölge yolunda saat 08.30 sıralarında otomobiliyle seyir halinde olan Serdal B. (30), yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon yönetimini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halindeki TIR’a sonra savrulup elektrik panosuna çarptı. Serdal B., arka kısmı parçalanan araçta sıkıştı.
İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Serdal B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Serdal B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Bursa Gemlik