Bursa’da feci kaza! Ters yöne girdi, motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ters yönde giden taksi, kazaya neden oldu. Gecenin karanlığında, ters yönden gelen aracı son anda fark eden motosiklet, taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Bursa’da ters yöne giren taksi, feci bir kazaya neden oldu.
Kaza, gece saatlerinde Osmangazi’de yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 16 BCV 981 plakalı motosiklet sürücüsü Gökdeniz Sarol, arkasına aldığı Fırat Elban ile seyir halindeyken, genç sürücü yolun boş olması nedeniyle hızla ilerlemeye başladı.
Bu sırada müşteri aldıktan sonra ters yöne giren taksiyi son anda fark eden genç, otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kaza nedeniyle metrelerce savrulan iki motosikletli ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan Gülcan B., Hüseyin B., Ömer B. de hafif yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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