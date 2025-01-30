Bursa’da feci kaza! Ters yöne girdi, motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Bursa’da ters yöne giren taksi, feci bir kazaya neden oldu.



Kaza, gece saatlerinde Osmangazi’de yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, 16 BCV 981 plakalı motosiklet sürücüsü Gökdeniz Sarol, arkasına aldığı Fırat Elban ile seyir halindeyken, genç sürücü yolun boş olması nedeniyle hızla ilerlemeye başladı.



Bu sırada müşteri aldıktan sonra ters yöne giren taksiyi son anda fark eden genç, otomobille kafa kafaya çarpıştı.