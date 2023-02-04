Bursa'da feci kaza: Beş kişi hayatını kaybetti

Bursa'da, yakınlarının düğününe katılmak için yola çıkan altı kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı yöndeki kavşakta duran ve dönmeyi bekleyen kamyona çarptı. Kazada, biri çocuk beş kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Bursa'da feci kaza: Beş kişi hayatını kaybetti

'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolunun Tophisar mevkisinde İsmail A. idaresindeki 55 AGY 266 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer beş kişi araçta sıkıştı.

Bursa'da feci kaza: Beş kişi hayatını kaybetti - 1

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobildeki Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşraf Giren (61) ve Hatice Giren'in (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Yavuz Selim Mert (5) kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan otomobilin sürücüsü Şuayip Giren de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada otomobildeki kişilerin Bursa'daki yakınlarının düğününe giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

Hayatını kaybedenleri cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderilecek.

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