Bursa'da feci olay: Scooter'a binen çocuk otomobilin altında kaldı
Bursa'da scooter kullanan 4 yaşındaki Ömer Asaf, otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Baykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap konutları Çamlıca Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta seyreden Yakup G. (37) yönetimindeki otomobil, sokakta scooter'a binen Ömer Asaf K.'ya (4) çarpıp üzerinde geçti.
Ağır yaralanan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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