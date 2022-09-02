Bursa'da fidye için kaçırılan 3 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kendilerine ait iş yerinden çıkan D.A. (23) ve D.A. (21) kardeşler, otomobile bindikleri sırada yanlarına 5 kişi geldi.



Bu kişiler tarafından silah zoruyla indirilerek arka koltuğa oturtulan iki kardeş, gasbedilen bu araçla götürüldü.

KARDEŞLERİN ORTAĞINI DA KAÇIRDILAR



Şüpheliler, daha sonra D.A. ve D.A.'nın ortağı M.A.K.'nin (23) evine giderek onu da zorla araca bindirdi.



15 MİLYON LİRA İSTEDİLER



Bir süre sonra kardeşlerden küçüğünü farklı bir araca alan şüphelilerden biri, onu bırakmalarının karşılığında diğer iki kişiden 15 milyon lira fidye istedi.

OLAY, POLİS UYGULAMASINDA ARAÇ DURDURULUNCA ORTAYA ÇIKTI



Dağlık alana götürülmeye çalışıldığı öne sürülen büyük kardeş ile M.A.K.'nin bulunduğu gasbedilen otomobil, Eski Gemlik Yolu'nda Bursa Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durduruldu.



Mağdurlardan biri polise kaçırıldıklarını söyleyince araçtakiler, yanlarında bir tabancayla gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerini alan polis, farklı bir yerde tutulan D.A.'yı da kurtardı.

ZANLILAR TUTUKLANDI



Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

