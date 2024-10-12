Bursa'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası şiddetli yağış kent merkezinde etkili oldu. Yağan doluyla birlikte araç sürücüleri zorluk çekti, trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, metro istasyonları, iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı.



Kentin ana yollarındaki rögar kapaklarını tıkadı. Alt geçitler, İzmir ve Ankara Yolu adeta göle döndü.