Bursa'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Bursa'da şiddetli yağan dolu kent merkezini vurdu. Trafik durma noktasına geldi, vatandaşlar metro istasyonu, iş yerleri ve binaların altına sığındı.
Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası şiddetli yağış kent merkezinde etkili oldu. Yağan doluyla birlikte araç sürücüleri zorluk çekti, trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, metro istasyonları, iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı.
Kentin ana yollarındaki rögar kapaklarını tıkadı. Alt geçitler, İzmir ve Ankara Yolu adeta göle döndü.
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