Bursa'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

'da polis ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda S.S, T.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında 5 cep telefonu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, zorla fuhşa sürüklendiği belirlenen 4 kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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