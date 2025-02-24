Bursa'da fuhuş operasyonu: Dört şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde kadınları zorla fuhşa sürüklediği öne sürülen 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.



Operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı, biri yabancı uyruklu dokuz mağdur kurtarıldı.



Evlerde yapılan aramalarda, yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K, S.A, T.G. ve O.G. tutuklandı, M.P. ile H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.